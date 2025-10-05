İzmir’de Küresel Sumud Filosu’na destek: Türk ve Filistin bayraklı tekneler denize açıldı

Temur, konuşmasının devamında Türkiye'nin zalimin karşısında, mazlumun yanında olmayı göstermiş bir millet olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de her gün çocuklar açlıktan ölürken, hastaneler acımasızca bombalanırken insani yardımları ulaştırmak zorundayız. Bir savaş değil alenen soykırım ve zulüm gerçekleştirildi. Bu direniş sadece bu coğrafyanın değil insanlığın umududur. Sumud'un, Filistin'in, adaletin, insanlığın ve vicdanlının yanındayız. Zulme sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Sessiz kalmayacağız. Bu çağrıyı insanlığın vicdanından yükselen bir çığlık olarak görün. İzmir'den Filistin'e uzanan vicdan zinciri dalgalarla büyüyecek mazlumların duasıyla inşallah neticelenecektir. Tüm cihana sesleniyoruz. İlk kıblemiz Kudüs'ün şerefini korumak için mücadele eden kardeşlerimizin direnişini ve Hamas'ı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KORKMAYACAĞIZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise konuşmasında Sumud Filosu'nun vicdanların gür sesi olan o duruşun İzmir'deki yansımasını gözler önüne serdiklerini dile getirip, "Rabb'im birlik ve beraberliğimizi güçlü kılsın. İsrail yaşadığı müddetçe korkacak. Korktukça saldıracak. Saldırdıkça korkacak. Biz korkmayacağız. Ne Türkiye Müslümanları ne dünya Müslümanları korkmayacak. Onlar korkuları Hazreti İsa'ya saldırırken iyi bilirler, onlar ihanetin ne olduğunu peygamber efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ihanetlerini çok iyi bilirler. Peygamberimizi zehirlemeye çalıştılar. Peygamberimize büyü yapmaya çalıştılar. Sözleşmelere riayet etmediler. Biz Müslümanlar olarak akıllı olmak zorundayız. Çünkü onlar sözlerini hiçbir zaman tutmayacak. Tutacak gibi gözükecekler. Onların anladığı tek dil karşı tarafın güçlü olmasıdır. Aramıza fitne, gıybet, fesat girerse onlar güçlenir. Oradaki çocukların ağlamaya zamanları yok. Bir yandan ampute olmuş ayağına acırken bir yandan kardeşine moral vermeye çalışıyor bir yandan da anne babasının mezarının başında ağlıyor. Onlar bunu hak etmediler. Dualarımızla gerekirse de gidip orada hareket etmek üzere Hamas'ın, Filistinlilerin yanında olmakla mükellefiz. Rabbimize verdiğimiz söz budur" diye konuştu.