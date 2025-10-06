Menemen ayakta: İzmir Büyükşehir buraya çöpünü koyarsa direnişle karşılaşır

Ege'nin en önemli tarım havzalarından olan ve 220 bin dekarlık tarım arazisiyle bölgenin adeta besin deposu olan Menemen'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çöp tesisi yapma fikrini gündeme getirmesine tepkiler hız kesmeden devam ediyor. İlan panolarının çöp tesisine tepki afişleriyle donatıldığı ilçede, başta bölge mahalleleri ve köyleri olmak üzere muhtarlar da Menemen dayanışmasına katılarak, çöp tesisine tepki gösterdi.





Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın öncülüğünde başlatılan Menemen dayanışmasının önemine vurgu yapan bölge köylerinin muhtarları, böyle bir tesisin Çaltı'da inşa edilmesi durumunda asırlık Yörük köylerinin yaşanmaz duruma gelip boşaltılacağını, tarımın ve hayvancılığın biteceğini söyledi.



"DİRENİŞLE KARŞILAŞACAKLARI KESİN!"

Çaltı Mahallesi Muhtarı Veli Katlanç: "Bölgedeki ürünlerin yüzde 85'i Menemen Ovası'nda yetişiyor. Ben iddialıyım; Türkiye'nin dört bir yanından jeoloji uzmanları getirelim. İki kişi de İzmir Büyükşehir Belediyesinden getirelim baksınlar bakalım kim haklı? Batı Anadolu'nun 10 şehrine buradan sebze meyve gidiyor. Bu yüzden Çaltı etkilenecek, Emiralem etkilenecek, Menemen etkilenecek dersek olayı çok küçük tutmuş oluruz. Çaltı'ya çöp tesisi yapılırsa bütün Batı Anadolu etkilenecek bu çöpten. Büyükşehir gelir de kamyonunu, kepçesini, çöpünü koyarsa, bir direnişle karşılaşacağı kesin." dedi.