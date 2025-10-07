  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir Burçin’in ölümünde cinayet şüphesi

İzmir’de kamp yapan bir çiftin tatili, trajik bir ölümle sona erdi. Kocasının tüfeğini temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu vurulan kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir'in Urla ilçesinde kamp yapan bir kadın, eşinin tüfeğini temizlediği sırada ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olay, Pazar günü öğle saatlerinde Urla ilçesi Önen Koyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, araç içinde tüfeğini temizleyen T.A, silahın ateş alması sonucu kurşun aracın kaportasını geçerek, o sırada aracın önünde bulunan eşi Burçin Razak A'ya (32) isabet etti.

OLAY YERİNDE ÖLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akyürek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. T.A. suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı. T.A.'nın karakoldaki ilk ifadesinde, silahını temizlediği sırada tüfeğin kazara ateş aldığını, merminin aracın kaportasından geçerek eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, çiftin kamp yapmak amacıyla 2 gün önce Önen Koyu'na geldiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

