İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi 'yok artık' dedirtti! İşçiye maaş yok, reklama 120 milyon lira şimdiden hazır

VATANDAŞ 'ÇÖP TOPLANSIN' DİYE PARA VERİYOR AMA HİZMET ALAMIYOR

Tahmini bütçede gelirlerin 550 milyon TL'lik kısmının vatandaşın ödediği katı atık toplama bedellerinden karşılandığını belirten Sevil: "Vatandaş ödediği vergi ile belediyeyi çevirmesi için cebinden para ödüyor ama hizmet alınmıyor, çöpler toplanmıyor. 2026'da yeni çöp kamyonu alınması öngörülmüş. Siz önce işçinin maaşını ödeyin. Bütçede en fazla kaynak belediye başkanının tanıtılması ve reklamı, personel giderleri ile temsil ağırlamaya ayrılmış." Diye konuştu.

TOPLANACAK ATIKLAR NEREYE GİDECEK?

AK Partili Fatih Polatoğlu da, "Bütçe kitapçığını kurcaladığımızda 2026 yılında ilçenin cadde ve sokaklarından 290 bin ton evsel atık toplanması öngörülmüş. Bu çöplerin içinden yalnızca 2 bin 400 tonu geri dönüştürülebilir olarak öngörülüyor. Bertaraf edilen atık miktarı ise sadece 2 ton. Bu rakamlar ne akılla, ne mantıkla ne de modern bir çevre politikası ile izah edilemez. Toplanacak olan bu atıklar nereye gidiyor? Bu kadar düşük geri dönüşüm oranı kabul edilemez. Bu rakamlar ile Buca'nın geleceği sürdürülebilir olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

2026 BÜTÇESİ CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİN OYU İLE KABUL EDİLDİ

Eleştirilere yanıt veren CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise tasarruf tedbirleri kapsamında bütçeyi enflasyonun altında tuttuklarını öne sürdü. Konuşmaların ardından yapılan oylamada Buca Belediyesinin 2026 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi Cumhur ittifakı meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'lilerin oyları ile kabul edildi.