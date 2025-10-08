Son dakika: CHP borç batağına düştü: Çeşme Belediyesi tasarruf yerine 138 milyon lira değerinde 5 parselini satışa çıkardı

İzmir'de hayata geçirdikleri projelerle değil de içine düştükleri borç batağı ile gazete manşetlerini süsleyen CHP'li ilçe belediyeleri içine düştükleri mali krizden kurtulmak için çareyi mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri bir bir satmakta buldu. Bugüne kadar yüzlerce arsa, tarla, zeytinlik ve daireyi deyim yerindeyse haraç mezat elden çıkaran belediyeler yine de satmaya doyamadı.