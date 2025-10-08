İzmir'de yakalanan Cehennem Necati eğlence sektörünü haraca bağladı

İstanbul ve İzmir merkezli olmak üzere Türkiye'de çok sayıda üyesi bulunan Cehennem Melekleri, özellikle son zamanlarda turizm bölgelerinde uyuşturucu, haraç, para tahsilatı ve silah trafiğini yönetmeye başladı.

LÜKS YAŞAMLA GENÇLERİ KANDIRIYORLAR Çete üyeleri gözüne kestirdiği gençleri motosiklet alarak kendine bağlıyor. Uyuşturucu ve kalabalık ev partileri düzenleyerek taraftar bulan çete yöneticileri, lüks içinde yaşantılarıyla da çeteye özenti duyulmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda adı Sarallar suç örgütüyle de anılan Arabacı, Almanya'nın geçen ağustosta Schengen Bilgi Sistemi'ne girdiği bir bilgi doğrultusunda, bir ay önce Slovakya'da gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi koşuluyla serbest bırakılmıştı.

GASP, CİNAYET, HIRSIZLIK, SAHTECİLİK

Cehennem Melekleri ile ilgili Europol'ün (Avrupa polis teşkilatı ) hazırladığı raporda ise son dönemde örgütün başta Türkiye ve Arnavutluk olmak üzere Güney ve Doğu Avrupa'da varlığını güçlendirdiği ifade ediliyor.

Raporda, çete üyelerinin haraç, gasp, cinayet, adam dövme, organize hırsızlık, sahtecilik, mali suçlar, silah ve patlayıcı kaçakçılığı, fuhuş amaçlı insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasadışı işlerle uğraştıklarının altı çiziliyor.