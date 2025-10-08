İzmir'de yakalanan Cehennem Necati eğlence sektörünü haraca bağladı

Yeraltı dünyasındaki sert ve acımasız yöntemleri nedeniyle "Cehennem Necati" lakabıyla tanınan Cehennem Melekleri motosiklet çetesinin lideri Necati Coşkun Arabacı, İzmir'de gözaltına alındı. İddialara göre, İzmir ve Eğe bölgesindeki eğlence mekânlarına giden çete üyeleri, Arabacı'nın ismini kullanarak haraç almaya başladı. Arabacı hakkında şikâyetler artınca hakkında gözaltı kararı verildi.
Arabacı, geçen pazar günü Sırbistan'dan İzmir'e dönüşünde Adnan Menderes Havalimanı'nda uçaktan inerken "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Nitelikli Yağma" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren Arabacı'nın, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
KÖLN'DE DOĞDU, ASLEN KONYALI
Almanya'nın Köln kentinde dünyaya gelen ve aslen Konya'nın Beyşehir ilçesi Yeşildağ köyünden olan Necati Arabacı (53), 1990'lı yılların başında Almanya'da bar fedaisi olarak çalışırken yeraltı dünyasıyla tanıştı. Kısa sürede Cehennem Melekleri çetesinin önemli figürlerinden biri haline gelen ve acımasızlığı nedeniyle "Cehennem Necati" lakabıyla tanınan Arabacı, 2002'de Almanya'da düzenlenen bir operasyonda yakalandı.
İki yıl süren yargılama sonunda suç örgütü kurmak, gasp, insan kaçakçılığı suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Arabacı'nın, cezaevindeyken kendisini tutuklayan başsavcıya suikast girişimi planladığı tespit edildi. 2007'de cezasının bir kısmını çektikten sonra, bir daha Almanya'ya dönememe şartıyla sınır dışı edilen Arabacı, Türkiye'ye gönderildi.
HARAÇ ALMAYA BAŞLADI
Arabacı bu kez de Bodrum, Marmaris ve Çeşme gibi sahil bölgelerinde gece kulübü ve eğlence sektöründe yasadışı faaliyetlerde bulunmaya başladı. İddialara göre, mekanlara giden çete üyeleri, Arabacı'nın ismini kullanarak haraç almaya başladı.
Geçtiğimiz yıllarda adı Sarallar suç örgütüyle de anılan Arabacı, Almanya'nın geçen ağustosta Schengen Bilgi Sistemi'ne girdiği bir bilgi doğrultusunda, bir ay önce Slovakya'da gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi koşuluyla serbest bırakılmıştı.
LÜKS YAŞAMLA GENÇLERİ KANDIRIYORLAR
Çete üyeleri gözüne kestirdiği gençleri motosiklet alarak kendine bağlıyor. Uyuşturucu ve kalabalık ev partileri düzenleyerek taraftar bulan çete yöneticileri, lüks içinde yaşantılarıyla da çeteye özenti duyulmasını sağlıyor.
İstanbul ve İzmir merkezli olmak üzere Türkiye'de çok sayıda üyesi bulunan Cehennem Melekleri, özellikle son zamanlarda turizm bölgelerinde uyuşturucu, haraç, para tahsilatı ve silah trafiğini yönetmeye başladı.
GASP, CİNAYET, HIRSIZLIK, SAHTECİLİK
Cehennem Melekleri ile ilgili Europol'ün (Avrupa polis teşkilatı ) hazırladığı raporda ise son dönemde örgütün başta Türkiye ve Arnavutluk olmak üzere Güney ve Doğu Avrupa'da varlığını güçlendirdiği ifade ediliyor.
Raporda, çete üyelerinin haraç, gasp, cinayet, adam dövme, organize hırsızlık, sahtecilik, mali suçlar, silah ve patlayıcı kaçakçılığı, fuhuş amaçlı insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasadışı işlerle uğraştıklarının altı çiziliyor.