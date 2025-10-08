Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 8 Ekim Çarşamba | Elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 8 Ekim Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Karaveliler
Kıranlı
12:00 - 13:30
BUCA / İZMİR
29 Ekim
14:30 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Hasseki
Parlak
Sarpıncık
Küçükbahçe
Salman
Yayla
Merkez
Tepeboz
10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Ören Egemen
Yiğitler
10:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
9 Eylül
09:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Şirince
Zafer
14 Mayıs
14:30 - 15:30
URLA / İZMİR
Kadıovacık
Barbaros
Birgi
Nohutalan
Zeytinler