Haberler İzmir Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 8 Ekim Çarşamba | Elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Yapılan duyuruya göre bugün birçok ilçede uzun süreli kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte 8 Ekim Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 8 Ekim Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Karaveliler
Kıranlı

12:00 - 13:30
BUCA / İZMİR
29 Ekim

14:30 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan

09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Hasseki
Parlak
Sarpıncık
Küçükbahçe
Salman
Yayla
Merkez
Tepeboz

10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Ören Egemen
Yiğitler

10:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
9 Eylül

09:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Şirince
Zafer
14 Mayıs

14:30 - 15:30
URLA / İZMİR
Kadıovacık
Barbaros
Birgi
Nohutalan
Zeytinler

