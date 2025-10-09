Suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı

İzmir'de gözaltına alınan 'Cehennem Necati' lakaplı suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı (53), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Arabacı, önceki gün sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Gözaltı süresi iki güne çıkarılan Arabacı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Arabacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.