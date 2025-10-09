TARİŞ Pamuk Birliği’ndeki 57 milyon liralık zimmet skandalıyla ilgili yeni gelişme!

PARALAR İLAÇ KOLİLERİNDE TESLİM EDİLDİ

Olgaç, "Örneğin 23 Ekim'de son avans miktarı olan 10 milyon lira rakamın 3 milyon lirası nakit olarak çekildi. Bu para ilaç kolilerinin içinde İsmail Peker'in kendisine işletmede teslim edildi. Bu son avans sonrası ve elden alınan miktardan sonra ben nakit avans çalışmasının devam edeceğini düşünerek ve firmamın nakit ihtiyacını karşılayabileceğimi düşündüğüm için benden istenen elden paraları vermekten tereddüt etmedim" dedi.

ZORLA SENET İMZALATTILAR

Olgaç şöyle devam etti: "Ben sistemin bu şekilde devam edeceğini düşünerek hareket ederken bir anda Tariş Pamuk Birliği Genel Müdürü İsmail Peker ve Tariş Pamuk Birliği avukatı Mükerrem Çölova isimli hanımefendi alacaklı olduklarını iddia ederek işletmemi ve firmamı taciz etmeye başladı. İşletme itibarımı tehdit ederek Söke Ticaret Borsasında işlem yaptırmayacaklarını insan içine çıkarmayacaklarını söyledi. Avukat hanımefendi görüşmeye çağırdı. Bana zorla ve ısrarla 23 milyon liralık alacakları olduğunu iddia ettikleri bir senet imzalattılar. Daha sonra aynı şekilde işletmeme gelerek 4 adet toplamda 18 milyon tl civarına tekabül eden garanti bankası firma çeklerimi yine zorla ve ısrarla aldılar. İcra takibi başlattılar. Firmamın ilaç satma yetkisi olmamasına rağmen firmamdan TARİŞ Pamuk Birliği'ne 7 milyon lira değerinde zirai ilaç faturası kesilmiş" dedi.