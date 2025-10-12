İzmir Gaziemir’de kentsel dönüşüm mağdurları belediye garantisi istiyor





Somut ve yaptırımı olan bir protokol talep ettiklerini belirten Alpyavuz, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sesleniyoruz. Bu kentin insanları size güvendi. O güvenin gereğini yapın. Protokoller kapalı kapılar arkasında değil, mağdurların gerçek ihtiyaçlarıyla şekillensin. Bu kez gerçekten taraf olun, gerçekten sorumluluk alın, gerçekten adaletli davranın. Bizim tek derdimiz evlerimiz, hakkımız, onurumuz ve geleceğimizdir. Evlerimiz çalındı, umutlarımız çalındı." diye konuştu.



Mağdurlardan Mehmet Manav da inşaat alanının atıl vaziyette olduğunu söyleyerek, ödenen paraların nereye gittiğini sordu.