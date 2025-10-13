İZSU duyurdu: İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak 13 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı İZSU tarafından duyuruldu. Vatandaşlar 'İzmir'de sular ne zaman gelecek?' sorusunu araştırıyor. İşte 13 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...