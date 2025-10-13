İZSU duyurdu: İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak 13 Ekim Pazartesi

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. İşte 13 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı İZSU tarafından duyuruldu. Vatandaşlar 'İzmir'de sular ne zaman gelecek?' sorusunu araştırıyor. İşte 13 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

BALÇOVA FEVZİ ÇAKMAK, ONUR
13.10.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI GÜMÜŞPALA, ORG.NAFİZ GÜRMAN
13.10.2025 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ATATÜRK, İNÖNÜ
13.10.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA
13.10.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA
13.10.2025 saat 09:57 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA ŞEMİKLER
13.10.2025 saat 08:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ATAMER
13.10.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, SIĞACIK
13.10.2025 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA ZEYTİNALANI
13.10.2025 saat 11:01 ile 13:02 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

