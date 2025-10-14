İZBETON davasında mağdurlar konuştu: Soyer’e güvendik pişman olduk

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasında, aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 6'sı tutuklu 65 sanığın yargılanması sürüyor. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, salonunun yetersiz olması nedeniyle duruşma 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları katıldı. Kalabalık ve nedeniyle duruşma salonu önünde yığılmalar oluştu. Sanık yakınları slogan atarak tepki gösterdi. Salonun dolması sebebiyle birçok izleyici ve basın mensubu dışarıda kaldı.

'ŞİKAYETÇİYİM'

İş İnsanları Örnekköy 4. Etap kooperatif üyesi olduğunu belirten mağdur, "İlk 3 taksidi peşin ödedim sonrası senet halineydi. Yükümlülüğüm olan paranın yüzde 95'ini ödedim. Sonra baktık ki inşaatlar durdurulmuş. Mayısta genel kurulda yeni bir ödeme tablosu çıkarıldı. Ödeme tutarımız 10 binden 100 bine çıktı. Temmuzda öğrendik inşaatlar zaten devam etmiyormuş, durmuş. O zamanki yönetim kurulu başkanımız sıkıntı olmadığını ve ödeme yapmaya devam etmemiz gerektiğini söyledi. Biz ödeme yapmadık. Bir güven kaybı oldu. Hayatımızın tam ortasına oturmuş bir sorun bu. Güvendiğim isimlerden biri Tunç Bey'di. Elbet onların suçsuz olmasını istiyorum ama ben mağdurum. içinde bulunduğum durumda şikayetçi olmamam mümkün değil" dedi. Kooperatif üyesi olan ve mağdur sıfatıyla ifade veren Ahmet Şahin, "Ben aynı zamanda gazeteciyim. Yer tespiti 5 ay sonra yapıldı. Kooperatif modeline inandığım için üye oldum. Sonra sıkıntılar başladı. Eğer durdurulmasaydı şu an ben ev sahibi olacaktım" projeden mağdur olduğunu beyan eden Hediye Aksu, "Şu an 1 lira ödeyecek durumum yok. Cihangir Lübiç'i yolda görsem tanımam. Ben Halil Bey ile irtibat kuruyordum. Ben 815 bin TL ödedim. Para istediklerini duyunca toplantıyı terk ettim. 1 milyar ödeme istediler. Kızımın aracını satar kapatırız derken bir duyum aldık, 'inşaatı belediye alacak' diye. Ben 30 bin lira kira veremiyorum. Barınmamı sağlayacak bir gelirim yok" ifadelerini kullandı.

RESMİ YANIT GELDİ

İZMİR 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin İZBETON A.Ş. ile ilgili yürütülen bir kamu davası kapsamında belediyeye yönelttiği müzekkereye İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden resmi yanıt geldi. Mahkeme belediyeden, iddianamede yer alan eylemler nedeniyle herhangi bir kamu zararı oluşup oluşmadığını ve varsa tutarını bildirmesini istemişti. Dün görülen kooperatif duruşmasına yetişmesi beklenmeyen evrağı İzmir eski Baro Başkanı Özkan Yücel mahkemeye sundu. Söz konusu evrak mahkemenin Büyükşehir Belediyesi'ne sorduğu 'kamu zararı var?' sorusuna yanıt veriyor. Büyükşehir Belediyesi yaptığı iç denetimde herhangi bir kamu zararına rastlanmadığı belirtiyor. Teftiş Kurulu ise "Usulsüzlük tespitine rastlanmadı" bilgisini verdi.