İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem senaryosu: 20 ilçede eş zamanlı tatbikat

Toplantının ardından bilgi veren İzmir Valisi Süleyman Elban, "AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan ve senaryolaştırılan 15 bölge tatbikatından birisini gerçekleştiriyoruz. Senaryo gereği Manisa merkezli 6.6 şiddetinde bir deprem oluyor. Bu 08.20 itibarıyla olan bu depremden ilimizde 20 ilçemiz etkileniyor. Senaryo gereği yıkılan, hasar gören binalarımız, göçük altında insanlarımız var. Afet haberinin gelmesinden kısa bir süre içerisinde koordinasyon merkezindeki, koordinasyon kurulu üyeleri arkadaşlarımızla biz burada, içeride ise kaymakamlar başkanlığında ilçe koordinasyon merkezleri toplandı. Süratli bir şekilde afete müdahale ve vatandaşların bir an evvel kurtarılması, personelin araç gereçlerin koordinasyonu, geçici barınmalar ve onların temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili çalışmalar başlamış gözüküyor. Bugünkü yaptığımız tatbikatta bunların değerlendirmesini yaptık" dedi.

'AFETLERLE İLGİLİ 3 AŞAMALI ÇALIŞMA YAPILIYOR'

Afetlerle ilgili 3 aşamalı çalışma yapıldığını aktaran Vali Elban, "Birincisi deprem öncesi. Deprem öncesi hem afete yönelik risklerin azaltılmasıyla ilgili yoğun bir çalışmamız oluyor. Başta dirençli şehirlerin oluşması olmak üzere birçok çalışma yürütülüyor. Bir diğeri ise bugünkü yaptığımız çalışma gibi hem deprem sırasında yapılacakların masabaşında ve alanda deneyimlenmesi, kontrol edilmesi, koordinasyonun nasıl yürüttüğünün izlenmesi hem de hem kamudan hem sivil toplumdan görev alacak arkadaşlarımızın bu süreç boyunca sürekli eğitimlerinin tamamlanması, akreditasyonların yapılması ve afete hazır hale getirilmesi çalışması yapılıyor. Bu yaptığınız tatbikatta da afette yapılan ikinci aşamayı özellikle değerlendirdik. O da bir afet olması durumunda afete hızlıca müdahalede neler yapılıyor, nasıl hareket ediliyor, koordinasyon nasıl yürüyor, masa başında ve sahada çalışmalar nasıl yapılıyor? Biz bugün özellikle bunu deneyimledik ve yaptığımız çalışmalarda eksiklikler, hata veya bir problem varsa onları da gidermekle ilgili çalışmalar yürüteceğiz. Üçüncüsü deprem ya da diğer afetler olup bittikten, müdahaleler tamamlandıktan sonra yapılacak olan çalışmalar var. Onlarla ilgili çalışmalar da kalıcı konutların, barınma alanlarının oluşmasından başlayıp insanların rehabilitasyonuyla ilgili çalışmalar da dahil yürütülüyor" diye konuştu.