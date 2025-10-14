İzmir’de bisikletle yolcu taşıma polemiği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de ulaşımdaki yoğunluğu azaltmak için hem turistik hem de çevreci bir alternatif sunacak uygulamayı hayata geçirmek üzere harekete geçti. Büyükşehir, ekim ayı meclisinde görüşülmek üzere hazırladığı önerge maddesiyle 'bisiklet taksi ile yolcu taşımacılığı' yapılmasına yönelik ilk adım atılmış oldu. Uygulamanın hayata geçmesi halinde üç tekerlekli ve şoförlü bisikletlerin kentin sahil şeritleri başta olmak üzere belirli güzergahlarda hizmet vermesi hedefleniyor.

TEPKİLER GECİKMEDİ

13 Ekim 2025 Pazartesi günü toplanacak olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde meclis üyelerinin oylamasına sunulacak önerge şu şekilde; "Bisiklet Taksi Ulaşımına İlişkin Değerlendirme ve Gerekçe Raporu" 2025/615 No.lu UKOME Genel Kurul Kararı ile uygun görülmüş olup; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İdare adına bisiklet taksi ile yolcu taşımacılığı yapılmasına ilişkin "Bisiklet Taksi ile Yolcu Taşımacılığı İşletmeciliği Devir Sözleşmesi"nin görüşülmesi." Öte yandan söz konusu bisikletle yolcu taşıma uygulamasına tepkiler de gecikmedi. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte İzmir trafiğindeki yükün artacağını öne süren açıklamaların yanı sıra görsel açıdan da İzmir'e yakışmayacak görüntülerin ortaya çıkacağı iddia edildi.