Kooperatifzedelerin afişini zabıta indirdi!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZBETON ve EGEŞEHİR öncülüğünde başlatılan kentsel dönüşüm projelerine katılan hak sahipleri, yaşadıkları mağduriyetin inşaat alanına astıkları pankartla dile getirmek istedi ancak afiş 1 gün sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alp Yavuz, afişin kaldırılmasına tepki gösterdi.

'BAKIŞ AÇILARI BELLİ'

Alp Yavuz, zabıta müdahalesine ile ilgili; "Sabahın ilk saatlerinde, taleplerimizi dile getirdiğimiz ve tamamen uzlaşmacı bir dille hazırladığımız pankart, İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından indirilmiştir. Bu yaklaşım, belediyenin kooperatif mağdurlarına bakış açısını açıkça ortaya koymaktadır. Bize adeta 'Susun, ses çıkarmayın, hak aramayın, istediğimiz parayı verin ve dayattığımız sözleşmeyi imzalayın' deniliyor" ifadelerini kullandı. Kooperatif üyeleri ise belediyeden resmi garantörlük, inşaatın tamamlanacağına dair kesin taahhüt, hak sahiplerinin tapularının güvence altına alınması ve ödemelerin inşaat ilerlemesine bağlı yapılması gibi taleplerini yineledi.