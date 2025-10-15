Aslanoğlu’nun ev hapsi ile tahliyesine savcılık itiraz etti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'da yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Barış Karcı, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil olmak üzere 65 sanık hakkında; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan dava açılmıştı. Davanın önceki gün görülen son duruşmasında tutuklu sanıklar Tunç Soyer, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya hakkında "Tutukluluk hallerinin devamı" kararı verildi. Tutuklu 3 sanık Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek hakkında ise adli kontrol şartı ile ev hapsi kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilen sanıklardan Aslanoğlu ve Lübiç hakkında tahliye kararlarına itiraz edildiği bildirildi.