İzmir’de 2 çocuğu ile ormanda yaşayan aile ile ilgili bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de ormanda yaşadığı iddia edilen ailenin bir otele yerleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasının uygun görüldüğü vurgulanarak, "Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür.

Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

