İzmir’de elektrik kesintisi 16 Ekim Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Kültür
Kurtuluş
Yalı
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Karaçam
09:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim
Kaynaklar Merkez
10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Şehit Mehmet
Altınkum
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
Mustafa Kemal Atatürk
Koca Mehmetler
Kazım Dirik
Hacıveli
Fevzi Çakmak
09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Arap Hasan
Bahçelievler
20:00 - 01:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Haliller
09:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Poyracık
Osmaniye
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Umurbey
09:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Orta
10:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Gazi
Kemal Atatürk
10:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Altıevler
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bülbüller
09:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir
Hıdırlık
09:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Küçükkömürcü
Dündarlı
Büyükkömürcü