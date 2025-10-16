  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 16 Ekim Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 16 Ekim Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Kültür
Kurtuluş
Yalı

09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Karaçam

09:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim
Kaynaklar Merkez

10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Şehit Mehmet
Altınkum

10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
Mustafa Kemal Atatürk
Koca Mehmetler
Kazım Dirik
Hacıveli
Fevzi Çakmak

09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Arap Hasan
Bahçelievler

20:00 - 01:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Haliller

09:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Poyracık
Osmaniye

09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Umurbey

09:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Orta

10:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Gazi
Kemal Atatürk

10:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Altıevler

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bülbüller

09:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir
Hıdırlık

09:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Küçükkömürcü
Dündarlı
Büyükkömürcü

