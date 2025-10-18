İzmir Konak’ta sokak ortasında vahşice katledilen Gülben Duru’nun cinayet görüntüleri ortaya çıktı!

Olay, 16 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerinde Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi 1262 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülben Duru (27) ile eski dini nikahlı eşi A.Ç. (27) arasında sokak ortasında bir tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla genç kadını vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

KAN DONDURAN ANLAR 16 EKİM'DE YAŞANDI

Kanlar içinde yere yığılan Gülben Duru, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Duru, maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYETİN SEBEBİ "ÇOCUK ANLAŞMAZLIĞI"

Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ç., polis ekiplerinin kısa süren takibi sonucu suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, cinayetin perde arkasındaki sebep ortaya çıktı. Gülben Duru ve A.Ç.'nin 2019 yılında biten dini nikahlı birlikteliklerinden çocukları olduğu öğrenildi. Cinayetin, çocukların görülmesi ve bakımıyla ilgili konularda çıkan şiddetli anlaşmazlıklar nedeniyle işlendiği belirlendi. İddialara göre Duru'nun, çocuklarını cinayet zanlısına göstermek istememesi, A.Ç.'yi dehşet verici eyleme sürükledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Gülben Duru'nun sokak ortasında canice katledildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cinayetin meydana geldiği sırada sokaktaki kalabalık, olayın ardından panikle kaçan şüpheli A.Ç. ve polisin zanlıyı yakaladığı anlar yer alıyor.

Gülben Duru cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma titizlikle devam ediyor. Bu vahşi kadın cinayeti, bir kez daha çocuk anlaşmazlıkları ve şiddetin toplumsal boyutunu gözler önüne serdi.