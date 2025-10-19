İzmir’de kataloglu fuhuş: Şafak operasyonu ile kadınlar kurtarıldı!

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekiplerince, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fuhuş çetesi çökertildi. Fuhuş çetesi üyelerinin organizasyonu internet siteleri üzerinden ilan vererek yönettikleri deşifre edildi.

SMS İLE İLETİŞİM

MAĞDUR kadınların fotoğraflarının da yer aldığı "Sıfır kilometre araçlarımız gelmiştir" mesajlarıyla dijital katalogları müşteri şahıslara gönderildiği öğrenildi. Fuhuş eylemlerinden elde edilen gelirin "ilancı", "konumcu" ve "mağdur kadınlar" arasında paylaştırılarak maddi kazanç sağlandığı ve şüphelilerin fuhuş faaliyetlerini sistematik biçimde sürdürdükleri, tespit edildi.

ŞAFAK OPERASYONU

4 şüphelinin İzmir'de bulunan adreslerine yapılan operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Aramalarda birçok dijital materyal ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 19 mağdur kadın kurtarılırken adli mercilere sevk edilen M.G, S.A.Ş, H.Ç ve S.Y isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.