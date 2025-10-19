İzmirli neyzen hem çalıyor hem üretiyor

İzmir'de yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip çalgı yapımı ustası Osman Tokatlı (40), 8 yaşında gönül verdiği ney çalgısını 19 yıldır üretiyor. 'Her neyzen kendi sazını yapmalı' düşüncesinin kendisini çalgı yapımına teşvik ettiğini söyleyen Tokatlı, "Üflemesi de yapımı da zor bir çalgı olmasına rağmen bir daha dünyaya gelsem yine neyi seçerim" dedi. "Ney üflendikçe güzelleşiyor" diyen Tokatlı, şöyle devam etti: "Kanun, gitar gibi birçok enstrüman çalıyorum ama ana sazım ney. Üflemesi de yapımı da zor bir çalgı olmasına rağmen bir daha dünyaya gelsem yine neyi seçerim. Türk musikisi her zaman çok ilgimi çekmiştir, kadim bir sanat, özümüzü hissettiriyor. Çocukluğumdan beri Türk musikisiyle ilgileniyordum. Neyin bende de Türk müziğinde de yeri başka. Bu sanata çok emek verdim."