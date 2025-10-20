  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 20 Ekim Pazartesi

Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 20 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 20 Ekim Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 20 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 20 Ekim Pazartesi

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

09:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç
Eğitim

10:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Sarıcalar
Göçbeyli

10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Ergene

Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 20 Ekim Pazartesi

09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
Belenbaşı
Kırklar

09:30 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Çiftlik

09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum

10:30 - 16:30
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
Koca Mehmetler
Kazım Dirik
Hacıveli
Fevzi Çakmak
Mustafa Kemal Atatürk

09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Adnan Süvari
Esenyalı

Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 20 Ekim Pazartesi

09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Karaman
Yağlar
Arkacılar
Umurcalı
Şemsiler

10:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Kültür
Mimar Sinan

09:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Barbaros

09:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Kır

09:00 - 15:00
NARLIDERE / İZMİR
Narlı
Çamtepe

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Orhangazi
Köfündere
Çaylı

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Küçükkemerdere

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Ormanköy
Helvacı

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Kuşçular

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA