Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 20 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
09:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç
Eğitim
10:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Sarıcalar
Göçbeyli
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Ergene
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
Belenbaşı
Kırklar
09:30 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Çiftlik
09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum
10:30 - 16:30
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
Koca Mehmetler
Kazım Dirik
Hacıveli
Fevzi Çakmak
Mustafa Kemal Atatürk
09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Adnan Süvari
Esenyalı
09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Karaman
Yağlar
Arkacılar
Umurcalı
Şemsiler
10:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Kültür
Mimar Sinan
09:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Barbaros
09:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Kır
09:00 - 15:00
NARLIDERE / İZMİR
Narlı
Çamtepe
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Orhangazi
Köfündere
Çaylı
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Küçükkemerdere
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Ormanköy
Helvacı
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Kuşçular