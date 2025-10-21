İzmir Karşıyaka'da pazarcılar usulsüz satışa eylemle itiraz etti: Emeğimiz devredilemez

Karşıyaka Belediyesi, yıllardır çarşamba günleri kurulan ve İzmirlilerin 'Bospa' olarak bildiği, kentin en büyük pazaryeri olan Bostanlı Pazarı'nda cumartesi günü de tezgah açılabilmesi için pazaryeri işletme hakkını özel şirkete sattı.
Belediye şirketi Kent A.Ş. üzerinden ihalesiz şekilde bir işletme hakkını devralan özel şirketin, önümüzdeki 8 yıl boyunca sadece cumartesi günleri tezgah açmak isteyenlerden 400 ile 800 bin lira arasında kiralama ücreti istediğini belirten esnaf, çarşamba günü kurulan pazarın 'Bostanlı Tekstil Fuarı' adı altında Cumartesi günü de kurulmak istenmesine Karşıyaka Belediyesi önünde eylem yaparak tepki gösterdi. İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen belediyenin işletme hakkını özel şirkete satmasının yasal olmadığını savunarak, "Meclis kararı yok, encümen kararı yok. Bu yer bizim paramızla yapılan bir yer. Gerekirse cumartesi pazarın kurulmaması için her hafta eylem yapacağız" dedi.
'BU OLACAK İŞ Mİ?'
İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, 2004-2014 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapan Cevat Durak döneminde bu yerin kendilerine pazaryeri olarak kiralandığını, o günden bugüne yıllardır gerek alt gerekse üst yapısını pazarcıların kendi imkanları ile yaptığını, yağışlı günlerde en ufak çatıdan su aktığında belediyenin tadilat bile yapamadığını öne sürdü. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın daha önce belediye bütçesinde kuruş para kalmadığını belirterek katı atık toplama ücretlerine fahiş oranlarda zam yapmak istediğini, bunu kabul etmedikleri için de böyle bir yöntem bulduğunu savunan Erişen, "Ne yapalım, paramız yok' diyorlar. Belediyenin parasını ben mi aldım? Belediye bütçesini biz mi düzelteceğiz? Siz daire sahibi başka birine daha kiraya veriyor. Bu olacak iş mi? Kimse ekmeğimizle oynayamaz. Daha önce ikinci gün uygulaması yapılmayacağına dair Behice hanım bize söz verdi ama bu sözünü tutmadı. Pazar günleri de aynı yere ikinci el pazarı açılıyor. Cumartesi de şimdi bu uygulamayı başlatıyorlar. Bu sadece pazarcı esnafını değil, Karşıyaka'daki çarşı esnafının da işlerini olumsuz etkiliyor ve bu durumdan ilçedeki birçok esnaf rahatsız" dedi.
'YASAL DENETİMDEN YOKSUN'
İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar da, Karşıyaka Belediyesi'nin 'Bostanlı Tekstil Fuarı' adı altında Bostanlı Pazaryeri'ndeki bin 300 tezgâhı usulsüz biçimde satışa çıkarmaya çalıştığını iddia etti. Bu etkinliğin kelime oyunlarıyla gizlenmiş bir satış operasyonu olduğunu iddia eden Acar, "Konak'taki Mistral Kulesi'nin 42'nci katında bulunan bir hukuk bürosu aracılığıyla randevulu tezgâh satışı yapıldığı, her bir tezgâh için 800 bin TL nakit talep edildiği bilgisi bize ulaştı. Bu işlemler tamamen şeffaflık ve yasal denetimden yoksun. Yapılan işlemler hem hukuka hem de kamu vicdanına aykırıdır" ifadelerini kullandı.
'1 MİLYAR LİRALIK RANT'
AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediyesi'nin Bostanlı Pazaryeri'ni devretmesiyle ilgili, şunları söyledi: "Kurulacak yeni düzenle ortada yaklaşık 1 milyar liralık bir rant olduğu açıkça görülmektedir. 1 milyar liralık bu ranttan kimler faydalanacak? Bu paranın ne kadarı belediye kasasına girecek. Belediye Başkanı Behice Ünsal'ın bir yıl önceki duruşu ile bugünkü tutumu arasındaki fark, söylem ve eylem arasındaki çelişkiyi açıkça ortaya koymakta, tutarsız tavrını gözler önüne sermektedir."
Hamdin Erişen
Behice Yıldız Ünsal'dan iddialarla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.