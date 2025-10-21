İzmir Karşıyaka'da pazarcılar usulsüz satışa eylemle itiraz etti: Emeğimiz devredilemez

'BU OLACAK İŞ Mİ?'

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, 2004-2014 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapan Cevat Durak döneminde bu yerin kendilerine pazaryeri olarak kiralandığını, o günden bugüne yıllardır gerek alt gerekse üst yapısını pazarcıların kendi imkanları ile yaptığını, yağışlı günlerde en ufak çatıdan su aktığında belediyenin tadilat bile yapamadığını öne sürdü. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın daha önce belediye bütçesinde kuruş para kalmadığını belirterek katı atık toplama ücretlerine fahiş oranlarda zam yapmak istediğini, bunu kabul etmedikleri için de böyle bir yöntem bulduğunu savunan Erişen, "Ne yapalım, paramız yok' diyorlar. Belediyenin parasını ben mi aldım? Belediye bütçesini biz mi düzelteceğiz? Siz daire sahibi başka birine daha kiraya veriyor. Bu olacak iş mi? Kimse ekmeğimizle oynayamaz. Daha önce ikinci gün uygulaması yapılmayacağına dair Behice hanım bize söz verdi ama bu sözünü tutmadı. Pazar günleri de aynı yere ikinci el pazarı açılıyor. Cumartesi de şimdi bu uygulamayı başlatıyorlar. Bu sadece pazarcı esnafını değil, Karşıyaka'daki çarşı esnafının da işlerini olumsuz etkiliyor ve bu durumdan ilçedeki birçok esnaf rahatsız" dedi.