İzmir Foça'daki selde kaybolmuştu! Yürek yakan detay ortaya çıktı: Sulara sürüklenmeden önce...

VALİ ELBAN SEL BÖLGESİNDE



Sel sularına kapılıp daha sonra kayıplara karışan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu bulmak için AFAD ve itfaiye ekipleri koordineli çalışmalarını hala sürdürürken, İzmir Valisi Süleyman Elban da sel bölgesine gelerek çalışmaları yerinde izledi. Vali Elban, yaptığı açıklamada, Foça'da yaklaşık 1,5 saat içerisinde metrekareye 144 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Bu yağış neticesinde bir kısım iş yerlerini ve evlerimizi su bastı. Maalesef şimdi yanımda bulunduğumuz dere kenarında, köprü üzerinde aracıyla köprüyü geçmeye çalışan bir vatandaşımız da sele kapıldı. Arkadaşlarımız aracı 1,5 kilometre aşağıda buldular, çıkardılar. Maalesef aracın içinde vatandaşımız yoktu. O saatten bu yana 19 balıkadamımız su içerisinde. Dışarıdan da kara ekiplerimiz arama-tarama faaliyetlerine devam ediyorlar. En son kendisine ait cüzdan bulundu, ancak onun dışında arama çalışmalarımız sürüyor" dedi.



Vali Elban, Foça ilçesinde selden etkilenen bölgelerde hızlı şekilde müdahale edildiğini belirterek, "Foça ilçemizde 169 ev ve iş yerinde su baskını ve bir ihbar geldi. Arkadaşlarımız çok süratli bir şekilde bu yerlere ulaştılar. Gerekli yardım, destek, tahliye ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Oralarda çok şükür can kaybı ya da yaralımız yok" ifadelerini kullandı.



Vatandaşların ihtiyaç duymaları halinde kamuya ait misafirhanelere yerleştirileceğini de açıklayan Elban, "Oradaki vatandaşlarımızın tamamıyla ilgili, kendilerine yani ihtiyaç duymaları halinde kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait misafirhane ve kamplarımızı hazırladık. Kendileri gelmek isterse onları da orada misafir edeceğiz" dedi.