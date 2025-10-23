İzmir’de Toldo Hakan’ın iyilik zinciri

İzmir'de 1 aylıkken cami avlusuna bırakılıp yetiştirme yurdunda büyüyen Hakan Toldo, kendini iyiliğe adadı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sivil memur olarak çalışan Toldo'nun dünyasını, yurtta kaldığı dönem kendisine verilen bir nasihat değiştirdi.

'Koruma Altındaki Çocuklara İyilik Derneği'ni kuran Toldo, hem yurttaki çocuklara hem de yardıma muhtaç ailelere destek oluyor. Genç adam, "Biz sadece iyilik yapmıyoruz, iyiliği öğretiyoruz. Bu yüzden her gün büyüyen bir iyilik zinciri oluştu" diye konuştu.