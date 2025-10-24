AK Partili Çankırı, İzmir Foça’da selde kaybolan Kaptanoğlu’nun ailesini ziyaret etti

İzmir'de Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde dün öğleye doğru başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Metrekareye 144 kilogram yağışın düştüğü kentte, otomobiliyle sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Kaptanoğlu'nun bulunması için AFAD, jandarma ve Emniyet birimleri tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Foça'yı ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, hem sahada inceleme yaptı hem arama faaliyet ile ilgili AFAD yetkililerinden bilgi aldı. Bölge halkıyla da bir araya gelen vekil, geçmiş olsun dileklerini ileterek vatandaşların güvenliği için devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu vurguladı. Çankırı, daha sonra kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Gözyaşları içinde yaşadıkları endişeyi dile getiren aileyi teselli eden Çankırı, "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Yanınızdayız" dedi. Çankırı , aileyle tek tek görüşerek sorularını yanıtladı ve moral verdi.