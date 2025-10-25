İzmir'deki sel dehşetini anlattı!

İzmir'in Foça ilçesi geçtiğimiz gün rekor yağış aldı. İlçede taşan deniz ve dereler ile patlayan rögarlar hayatı olumsuz etkiledi.
Meydana gelen selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları sürerken Kaptanoğlu'nu son kez gören vatandaşlar dehşet anını anlattı.
Foça'da etkili olan sağanak yağışın ardından sokaklar çamurla kaplandı. Yenifoça Mahallesi'nde etkili olan sel nedeniyle 250 ev, 38 iş yeri, 4 kamu binası, 5 küçük araçta hasar meydana geldi.
'HER ŞEY BİR ANDA OLDU'
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde evini su basan Yusuf Ali Aramlat (45), Kaptanoğlu'nun sel sularına kapılmasına tanıklık ettiklerini söyledi. Aramlat, "Arabası çamura batmıştı, ben de küçük çocuğumu kucağıma aldım. O anda sel suları geldi ve arabayı götürdü. Su çok basınçlıydı. Her şey bir anda oldu, o nedenle yardım edemedik. Canımızı da zor kurtardık" dedi. Aramlat'ın kızı Fatma Aramlat (15) ise Kaptanoğlu'nun çamura batan arabasını çıkarmaya çalıştığını, o anda selin yaşandığını ifade etti. Aramlat, "Annem ve kardeşlerim evimizi su basmaya başladığı için bağırmaya başladı. Tam evden çıkıyorduk, evi su bastı. Babam ona bağırdı ama adam duymadı. Adam arabanın içerisindeydi ve telefonla konuşuyordu. Yağmur ve sel birden bastırdı. Kaybolan adam seli fark edemedi. Çok korktuk, çok ağladık. Her şeyimiz gitti."
VEKİLDEN ZİYARET
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun ailesini ziyaret etti.Gözyaşları içinde yaşadıkları endişeyi dile getiren aileyi teselli eden Çankırı, "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Yanınızdayız" dedi. Çankırı , aileyle tek tek görüşerek sorularını yanıtladı ve moral verdi.
VALİ VE AFAD BÖLGEDE
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve İzmir Valisi Süleyman Elban da yeniden bölgeye gelerek başlayan çalışmaları yerinde takip etti. İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada "Arama faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da "Denize kadar uzanan yaklaşık 17 kilometrelik hat boyunca tarama faaliyetleri devam ediyor. Metrekareye 155 kilogram düştü. Umudumuz, kayıp vatandaşımıza en kısa sürede ulaşmak" dedi.