İzmir'deki sel dehşetini anlattı!

'HER ŞEY BİR ANDA OLDU'

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde evini su basan Yusuf Ali Aramlat (45), Kaptanoğlu'nun sel sularına kapılmasına tanıklık ettiklerini söyledi. Aramlat, "Arabası çamura batmıştı, ben de küçük çocuğumu kucağıma aldım. O anda sel suları geldi ve arabayı götürdü. Su çok basınçlıydı. Her şey bir anda oldu, o nedenle yardım edemedik. Canımızı da zor kurtardık" dedi. Aramlat'ın kızı Fatma Aramlat (15) ise Kaptanoğlu'nun çamura batan arabasını çıkarmaya çalıştığını, o anda selin yaşandığını ifade etti. Aramlat, "Annem ve kardeşlerim evimizi su basmaya başladığı için bağırmaya başladı. Tam evden çıkıyorduk, evi su bastı. Babam ona bağırdı ama adam duymadı. Adam arabanın içerisindeydi ve telefonla konuşuyordu. Yağmur ve sel birden bastırdı. Kaybolan adam seli fark edemedi. Çok korktuk, çok ağladık. Her şeyimiz gitti."