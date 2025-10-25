Jandarma komandoları cani babanın peşinde

Tire'de, yaşanan aile içi tartışmanın ardından av tüfeğiyle oğlunu öldürüp eşini de ağır yaralayan Şerafettin Kaya için çember hızla daralıyor. Olay gecesi firar eden Kaya, bölgeye sevk edilen jandarma komando timleri tarafından dağ taş aranıyor. Tam donanımlı jandarma komando timleri, Güme dağındaki çetin arazi koşullarında Şerafettin Kaya'nın saklanabileceği her yeri didik didik arıyor.

DEHŞET GECESİ YAŞANDI

Özel eğitimli köpeklerle iz süren timler kendilerine ulaşan her türlü istihbaratı ise en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyor. Katil zanlısını tanıyanlar ise "Son derece sakin ve iyi bir kişiliğe sahipti. Nasıl böyle bir şey yaptı bilemiyoruz" diye konuştular. 20 Ekim akşamı Dallık köyünde, aile arasında yaşanan bir tartışmada cinnet geçiren baba Şerafettin Kaya (61) av tüfeğiyle önce eşi Gülşen Kaya'ya (50) ardından da oğlu Aşkın Kaya'ya (25) peş peşe ateş etmişti. Oğlu, Aşkın Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, göğsünden ve bacaklarından ağır yaralanan eşi Gülşen Kaya kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Öfkeli koca ise kanlı dehşet gecesinin ardından firar kayıplara karışmıştı.