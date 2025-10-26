  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZSU duyurdu: İzmir'in bu ilçelerinde su kesintisi yaşanacak | 26 Ekim Pazar

İZSU duyurdu: İzmir'in bu ilçelerinde su kesintisi yaşanacak | 26 Ekim Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 26 Ekim Pazar İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler...

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ 26 EKİM PAZAR

SEFERİHİSAR ULAMIŞ
26.10.2025 saat 09:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır

TİRE DUATEPE
26.10.2025 saat 09:35 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI İNÖNÜ
26.10.2025 saat 10:38 ile 13:38 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER
26.10.2025 saat 10:38 ile 13:38 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ YAKAKENT
26.10.2025 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE YELKİ
26.10.2025 saat 07:30 ile 11:55 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR PEKER, SELVİLİ, YUNUS EMRE
26.10.2025 saat 10:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA