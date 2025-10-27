İzmir'de sel felaketi yaşanmıştı: Foça'da izler siliniyor

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından 23 Ekim öğle saatlerinde İzmir'in Foça ilçesinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ev ve iş yerlerini de su bastı, ilçede deniz ile sel suları birleşti. Bölgede AFAD, Karayolları, DSİ, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri çalışma başlattı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya başlandı. Felaketin ardından AFAD, UMKE, Kızılay, İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri, itfaiye ve gönüllü kuruluşlar ilçede temizlik çalışması yaptı. İlk iki gün yapılan çalışmalarda suların tahliye edilmesiyle hayat normale döndü. Selin taşıdığı çamurlar da temizlenirken ilçede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Büyük bir afet atlattıklarına dikkati çeken Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, "Devletin bütün kurumlarıyla anında müdahale edilerek selin izleri silinmeye başlandı. Evlerini su basan vatandaşlarımızın sosyal yardımlaşma vakıflarımızla birlikte temizlik çalışmaları halen devam ediyor. AFAD tarafından yapılan duyuruda, zarar gören vatandaşlara tespitler doğrultusunda ödemelerin bugün başladığını belirtildi" dedi.