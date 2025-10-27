İzmir’de toplu ulaşıma bayram indirimi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir- TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. 29 Ekim Çarşamba günü otobüs hareket saatlerinde cumartesi çalışma programına takviyeler yapılarak güncellemeye gidildi. İzmir Metrosu ise sabah 06.00-06.30 arasında 7,5 dakika 06.30- 09.00 saatleri arasında 4 dakika, 09.00- 20.00 saatleri arasında 5 dakika ve 20.00-00.20 saatleri arasında 8 dakikada bir sefer yapacak.