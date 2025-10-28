Çağatay Güç’ün A takımı belli oldu

17 Ekim tarihinde gerçekleşen CHP İzmir İl Kongresi'de İl Başkanı seçilen Çağatay Güç, göreve gelmesinin ardından 40 kişiden oluşan yönetim kurulu üyeleriyle tanışma toplantıları düzenlemişti. Dün ise İl Başkanlığı binasında il yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti ve üyelerin görev dağılımları belli oldu. 15 yönetici il başkan yardımcılığına getirilirken, diğer yöneticiler ise komisyonlarda görevlendirildi. İl Başkan Vekili Murat Aydın oldu. İl Sekreteri Duygu Fatma Reel Kumaş, Eğitim Sekreteri Aslı Gülden Değirmenci, İl Saymanı Arda Işık, İl Bilişim Sorumlusu Ergin Onur Ülker oldu. Yerel Yönetimler Politikaları Komisyonu'nda ise Servet Arga, Pınar Ataş, Umut Barış Ballıkaya ve Onur Deniz yer aldı.