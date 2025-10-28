İzmir’de belediye otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

İZMİR'İN Konak ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı kazada yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gaziler Caddesi'nde yaşanan kazada yaralanan S.Ö. (33), İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti. İ.K'nin kullandığı Şirinyer Aktarma Merkezi-Gümrük seferini yapan 36 numaralı ESHOT otobüsü, sabah saatlerinde Gaziler Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ö'ye çarpmış, yaralı hastaneye kaldırılmış, İ.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü. Gözaltına alınan ESHOT şoförü İ.K'nin polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.