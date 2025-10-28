İzmir'de İZSU'nun şebeke borusu patladı: Haftalardır boşa akan su bir evi yaşanmaz hale getirdi

Evi boşalttık, eşyaları çıkartmak zorunda kaldık, suyun altında kaldı. Şu an akrabalarımızda kalıyoruz. Burada yaşanacak gibi değil. Annem 85 yaşında ve burada yaşıyordu, onu akrabalarımıza taşımak zorunda kaldık. Bizi evimizden ettiler" diye konuştu.





EVDE HASAR BÜYÜK, TADİLAT UZUN SÜRECEK

"Binamız çürüyor, duvarlar rutubet içinde, buranın kuruması ve yeniden tadilatı en az altı ay sürecek diyen vatandaş, mecburen kiraya çıkacaklarını söyledi. Büyük bir masrafın altında kalacaklarını söyleyen Taşkıran, "6 ay kirada kalırsam en az 180 bin TL, evin içini yeniden yaptırmak için de 150 bin TL masraf gerekiyor. Zararlarımızın kim tarafından karşılanacağını bilmiyoruz" dedi.