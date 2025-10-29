İzmir’i sel vurdu vatandaş çileden çıktı: 'Tek sorumlusu Bergama Belediyesi'





'HER TARAF ÇAMUR'

Sitenin yöneticisi Mehmet Değerli, blokların arkasında bulunan su kanalının atıl durumda olduğunu, ıslah edilmesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) geçmişte başvuruda bulunduklarını söyledi.

Çalışmaların yerine getirilmemesinden dolayı su baskınlarının yaşandığını savunan Değerli, "Şu rezaletin tek sorumlusu Bergama Belediyesi ve İZSU. İnsanların evlerinde buzdolapları devrilmiş yerle bir olmuş. Her taraf çamur, balçık altında. Arabam da selden dolayı karşı kaldırıma taşınmış. Durum berbat. Zararlarımız var, karşılanmasını istiyoruz" dedi.