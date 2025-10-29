İzmir’i sel vurdu vatandaş çileden çıktı: 'Tek sorumlusu Bergama Belediyesi'

İzmir'in Bergama ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle sokaklar göle döndü, bazı ev, otel ve iş yerlerini su bastı, araçlar suda mahsur kaldı. İlçede gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sele neden oldu.
Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki dere ise yağış nedeniyle taştı.Yağış nedeniyle ev, iş yeri ve aracı hasar alan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.
İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve araçları kurtarma çalışması yürüttü. Su basan evler ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarına polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de destek verdi. Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Yağıştan en çok etkilenen mahallelerden Fatih Mahallesi'ndeki Ege Boyu Adalar Sitesi'nde birçok evi su bastı.
'HER TARAF ÇAMUR'
Sitenin yöneticisi Mehmet Değerli, blokların arkasında bulunan su kanalının atıl durumda olduğunu, ıslah edilmesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) geçmişte başvuruda bulunduklarını söyledi.
Çalışmaların yerine getirilmemesinden dolayı su baskınlarının yaşandığını savunan Değerli, "Şu rezaletin tek sorumlusu Bergama Belediyesi ve İZSU. İnsanların evlerinde buzdolapları devrilmiş yerle bir olmuş. Her taraf çamur, balçık altında. Arabam da selden dolayı karşı kaldırıma taşınmış. Durum berbat. Zararlarımız var, karşılanmasını istiyoruz" dedi.