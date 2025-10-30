MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin: Ateş çemberini Cumhuriyet İle yaracağız

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Doğu ve Güneydoğu Hemşeri Buluşmasında önemli mesajlar verdi. Balçova'da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Şahin, dünyada ve bilhassa Ortadoğu'da gerçekleşen olaylara dikkat çekerek, "Terörsüz Türkiye; millî birliğimizin sağlam temeller üzerine yükseltilmesi, iç cephemizin tahkimi ve millî bekamızın devamı demektir. Terörsüz Türkiye, vahşetin kanlı satranç tahtasında, emperyalist güçlere Türk Milleti ve mazlumlar adına çekilmiş büyük bir resttir" dedi. Şahin, "Orta Doğu'daki ateş çemberi her geçen gün genişliyor. Sınır ötesindeki çatışmalar vatan sınırlarımıza dayanmış durumda. Türkiye dimdik ayakta duruyor ama çevremizdeki gelişmeler her geçen gün daha ciddi tehdit boyutuna ulaşıyor. Böylesi bir ortamda millî birlik ve iç barışın önemi hayati düzeydedir. Etrafımızdaki ateş çemberini Cumhuriyet kardeşliği ile yaracak, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda beklenen mührü vuracağız" dedi.