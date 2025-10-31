İzmir’de acılar hala taze!

SEFERİHİSAR açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin 5. yılında vefat eden 117 kişi anıldı. Bayraklı Deprem Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde hüzün ve gözyaşı hakim oldu. Depremde Rıza Bey, Emrah, Yağcıoğlu, Yılmaz Erbek ve Doğanlar apartmanları yıkıldı. Depremin 5'inci yılına girilirken, Rıza Bey Apartmanı davasında yargılama sürüyor.

KAPANMAYAN YARA

DEPREMDE çocukları Feda ve Diren ile yeğenleri Lena ve Vera'yı ve annesi Arife Yücel'i kaybeden Hüseyin Bilgin Yücel, "Bizim için artık zaman durdu. Her yıl aynı acıyla uyanıyoruz. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olay anından başlayıp müthiş bir soruşturma yaparak üstüne düşeni yaptı ve tüm sorumluları yargı önüne koydu. Bu dosyada çıkan kararın emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Eşi Emine Yücel de "5 yıldır yasımızı ilk günkü gibi yaşıyoruz. Her dakika çocuklarımızı anıyoruz. Onların anısını yaşatmak için ayaktayız. Çocuklarımızın katillerinin bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz. Sanıkların ceza almalarını görebilmek için ayaktayım. Çocuklarımı katledenlerin ceza aldıklarını görmeden ölmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

'BİRLİKTE AYAĞA KALKTIK'

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020 yılında meydana gelen İzmir depremine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Kurum, "Birlikte ağladık, birlikte ayağa kalktık. Kaybettiklerimizi hiç unutmadık ama sözümüzü tuttuk; yıkılan her evin yerine, umutla, sevgiyle, emekle yeni yuvalar kurduk" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 6 bin konut, iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bizler her zaman, "Ne söz verdiysek, yerine getirdik" diyoruz. Siyaset anlayışımız, eser üretmektir" dedi.

'İZMİR YENİLENİYOR'

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin kent için tarihi önem taşıyan İzmir Yenileniyor Projesinde ise başvuru süreci başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde riskli yapı olduğu düşünülen ya da ilan edilen binaların vatandaşlardan gelen talepler çerçevesinde dönüştürülmesinin önü açılacak. İzmirliler detaylı bilgi almak veya destek talep etmek için 0232 295 74 74 numaralı telefonu hafta içi 09.00-16.30 saatleri arasında arayabilecek.