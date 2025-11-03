İzmir’de elektrik kesintisi 3 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
Horozgediği
10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Bayraklı
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ ( Korutürk Sk. )
09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Gürpınar
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Aydoğdu
09:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık
Musalla
Çakabey
09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa
09:00 - 17:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül
09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Esentepe
General Kazım Özalp
09:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Yiğitler
Sarılar
Sinancılar
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Armutlu Hürriyet
10:00 - 18:00
KİRAZ / İZMİR
Çayağzı
Karaburç
10:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Konak
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Belen
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli
Kemenler
Mescitli
Pirinççi
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler
Eğerci
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Denizli