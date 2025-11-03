  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir'de elektrik kesintisi 3 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

10:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
Horozgediği

10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Bayraklı

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ ( Korutürk Sk. )

09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Gürpınar

10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Aydoğdu

09:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık
Musalla
Çakabey

09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa

09:00 - 17:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül

09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Esentepe
General Kazım Özalp

09:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Yiğitler
Sarılar
Sinancılar
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Armutlu Hürriyet

10:00 - 18:00
KİRAZ / İZMİR
Çayağzı
Karaburç

10:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Konak

09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Belen

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli
Kemenler
Mescitli
Pirinççi

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler
Eğerci

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Denizli

