İzmir'de Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan kritik açıklamalar! Uzman 'büyük felaket var' diye uyardı

'BİLİMSEL TEMELLİ BİR İMAR ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMELİ'

"İzmir'in jeolojik-jeoteknik koşullarına uygun, bilimsel temelli bir imar anlayışının geliştirilmeli" diyen Önalan, şöyle devam etti:

"Rant baskısına boyun eğmeden, deprem riskine duyarlı planlama pratikleri uygulanmalıdır. 30 Ekim depreminin de acı bir şekilde hatırlattığı üzere, yapılaşmaya uygun olmayan alanlar yapı stoku için ayrılmamalıdır. Fay hatları üzerinde ve zemin büyütmesi ve sıvılaşma potansiyeli açısından, uygun olmayan zemin koşullarında yapılaşmanın sonuçları bilinirken, aynı yanlışlarda ısrar etmenin sorumluluğu karar vericilerde olsa da sonuçları tüm kenti etkileyecektir. İzmir'i depreme dirençli hale getirebilmek için, merkezi ve yerel yönetimlerin bu önlemleri acilen alması gerekmektedir."

İzmir'in sağlıklı ve dirençli hale getirilmesi için tıbbi jeolojik risklerin tespiti ve önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Koray Çetin Önalan, "Bu anlamda İzmir İRAP kapsamında yürütülen 'jeomedikal risk' eylemlerin hızla tamamlanarak elde edilecek verilerin mekansal planlama süreçlerine entegresi sağlanmalıdır. Öte yandan jeolojik çevrenin doğru okunması, jeolojik süreçlerin insan sağlığı üzerinde etkisi kentimizdeki yerel yönetimlerin gündemine acilen girmelidir. Kentsel dönüşüm sırasında ya da afet sonrası yıkımlarda, asbestli ve ağır metal içeren toz maruziyeti halk sağlığı riski oluşturmaktadır. Yıkım yönetmeliği kapsamında jeoloji mühendisleri de sürece dahil edilerek denetimler yapılmalıdır. Kentsel jeokimya haritaları ve tıbbi jeoloji bilgi sistemleri oluşturulmalıdır" dedi.

'HARMANDALI'DA DERS ÇIKARILMIŞ DEĞİL'

Koray Çetin Önalan, İzmir'in katı atık yönetimi stratejisi tek merkezli değil, bölgesel planlama esasına göre yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi hakkında kullandığı ifadeleri eleştiren Önalan, "Başkan Tugay 'Harmandalı ile ilgili teknik bir sorun yoktur' diyor. Bu açıklamayı anlamlandıramıyoruz. Harmandalı'da büyük bir felaket var. Yanlış yer seçiminin sonucunda çöp, evlerin üzerine doğru geliyor ve bunu önleme şansı yok. Ne yazık ki ders çıkarılmış değil halen Harmandalı'yla ilgili birtakım projeler üretilmeye çalışılıyor. İzmir'in birkaç tane katı atık depolama tesislerine ihtiyacı var. Harmandalı mutlaka çevresiyle birlikte kapatılıp, afete maruz bölge ilan edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Düzenli depolama tesislerinin seçiminde yalnız teknik değil, toplumsal kabul analizlerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Önalan, "İzmir'in, kuzey, orta ve güney bölgelerinde, düzenli depolama alanı önerisi teknik olarak değerlendirilmelidir. Kentin deprem riski ve su yönetimi esaslarını dikkate alan, toplumsal katılımlı bir katı atık yönetimi sağlanmalıdır" dedi.

Koray Çetin Önalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem master planı çalışmalarının 'Bütünleşik Afet Master ve Eylem Planı' olarak kurgulanması, heyelan, kaya düşmesi, taşkın, tıbbi jeoloji risklerini bütüncül olarak kapsaması ve afetlerin yıkıcı sosyal, ekonomik ve psikolojik etkileriyle mücadeleyi esas alması uygun olacaktır. Bu bakış açısı aynı zamanda kentimizdeki kentsel dönüşümün de temel dinamiği olarak kabul edilmelidir."