İzmir'de kentsel değil çöpsel dönüşüm!

"MAĞDURİYETİMİZ ARTTI"

Belediyenin iş bilmezliğine tepki gösteren Adem Oğultarhan da çöp birikiminin, mağduriyetlerini artırdığını dile getirdi. Mevlüt Koçak ise hak sahipleri olarak gördükleri çöp manzarası karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek, "Bizi çıkardılar, evlerimizi yıktılar ve şimdi onun yerine çöp dağları yığdılar. Çok mağduruz.

Belediye Başkanı'na ve CHP yöneticilerine sesleniyoruz. Buraya çöpü mü reva gördüler?" dedi. Öte yandan Karabağlar Belediyesinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Uzundere Mahallesi içerisindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi alanının, Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içinde yer almakla birlikte planlarda "belediye hizmet alanı" olarak tanımlandığı ve mülkiyetinin belediyeye ait olduğu bildirildi.