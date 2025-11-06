İzmir sokaklarında mandalı protesto!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde özel bir okula ait mandalar, çevre sakinleri tarafından CİMER'e şikayet edildi. Şikayetlerin ardından okulun sahibi, mandalara özel kıyafetler giydirerek üzerinde 'Eski Çamlı Köyü sakinleri' ve 'Siz yokken biz vardık' yazılarıyla dikkat çeken bir protestoya imza attı.

Güzelbahçe'nin Eski Çamlı Mahallesi yakınlarında bulunan özel bir eğitim kurumuna ait mandalar, zaman zaman okul çevresinde ve mahalle sokaklarında gezerek çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Bazı mahalle sakinleri durumu CİMER'e bildirerek şikayette bulundu. Şikayetlerin ardından okul sahibi, tepkilere farklı bir yöntemle karşılık verdi. Mandalara özel olarak diktirdiği kıyafetleri giydiren okul sahibi, kıyafetlerin üzerine 'Eski Çamlı Köyü sakinleri' ve 'Siz yokken biz vardık' ifadelerini yazdırdı.