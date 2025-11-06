İzmir’de 101 kadın şiddetten kurtarıldı

Söz konusu kadınların sorunları tek tek dinlenerek, hayata tutunmaları ve eşlerinden gördükleri şiddete engel olunduğu kaydedildi. Toplantıda sayısal verileri de paylaşan Yeldan, "Terörle mücadelede 2024 yılına kıyasla operasyonel bir sıçrama gerçekleştirildi. Gözaltı sayısı 581'den 1666'ya, adliyeye sevk edilen şüpheli sayısının 570'ten 1193'e, tutuklanan kişi sayısı 170'ten 518'e yükseldi. İlk defa kurulan Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Bürosunca da açılan 1314 dosyanın 986'sı sonuçlandırıldı. 6136 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma olaylarında 663 şüpheliden 292'si tutuklandı" ifadelerini kullandı.

