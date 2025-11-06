İzmir’de 101 kadın şiddetten kurtarıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adliyesi'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Yeldan, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler paylaştı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yeldan, "Hedefimiz suçla mücadelenin her alanında etkinliği sağlamak, adalete erişimi hızlandırmak ve mağdurların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmek" dedi.
SORUNLAR TEK TEK ÇÖZÜLDÜ
Son zamanlarda birçok kez şiddet gördüğü için "Ölmek istemiyoruz" diyerek şikayette bulunan 101 kadının, Başsavcı Ali Yeldan koordinesinde, Başsavcı vekilleri, Savcılar ve iş dünyası yöneticileri EBSO ve İZTO yöneticilerinin de destekleriyle hayata tutunmalarının sağlandı.
Söz konusu kadınların sorunları tek tek dinlenerek, hayata tutunmaları ve eşlerinden gördükleri şiddete engel olunduğu kaydedildi. Toplantıda sayısal verileri de paylaşan Yeldan, "Terörle mücadelede 2024 yılına kıyasla operasyonel bir sıçrama gerçekleştirildi. Gözaltı sayısı 581'den 1666'ya, adliyeye sevk edilen şüpheli sayısının 570'ten 1193'e, tutuklanan kişi sayısı 170'ten 518'e yükseldi. İlk defa kurulan Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Bürosunca da açılan 1314 dosyanın 986'sı sonuçlandırıldı. 6136 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma olaylarında 663 şüpheliden 292'si tutuklandı" ifadelerini kullandı.