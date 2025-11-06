“İzmir’in 10 milyarı 7 yılda buhar oldu”

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Sayıştay raporunun ardından yaptığı değerlendirmede, belediyeye bağlı şirketlerin "İzmirlinin vergileriyle zarar eden yapılara dönüştüğünü" belirterek, kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf biçimde kullanılmadığını savundu. Kırkpınar, "İzmir halkı hizmet beklerken, belediye kaynakları yanlış yönetim yüzünden eriyor. Bu tablo, belediyecilikte vizyon kaybının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"CEBİNİZDEN ÇIKIYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamu kaynaklarını sorumsuzca erittiğini dile getiren Kırkpınar, "Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin şehrimizi nasıl bir mali uçuruma sürüklediğini açık biçimde ortaya koymuştur. Rapor, belediyeye bağlı şirketlerin son yedi yılda tam 9 milyar 755 milyon TL zarar ettiğini belgeliyor. Bu tablo, yönetim hatası değil; sistemsizliğin, liyakatsizliğin ve denetimsizliğin kurumsallaşmış hâlidir. Belediye şirketleri, halka hizmet üretmek yerine kaynak tüketen, verimsiz yapılar hâline gelmiştir. İzmirli hemşehrilerim, bu zarar sizin cebinizden çıkıyor. Her gün artan su faturaları, aksayan ulaşım yatırımları, yapılamayan altyapı hizmetleri; işte bu kötü yönetimin doğrudan sonucudur. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 milyar lirayı yönetsel beceriksizlikle buharlaştırmıştır. Bu para, İzmir'in yollarına, gençlerine, çiftçisine, deprem dönüşümüne harcanmalıydı. Ancak beceriksizlik ve keyfilik, şehrin geleceğini ipotek altına almıştır. Bu yönetim anlayışı, artık İzmir'in sırtında bir yüktür" dedi.