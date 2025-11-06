Sayıştay’dan İzmir’e ciddi uyarılar

Sayıştay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin 2024 yılı denetim raporu yayımlandı. Raporda, belediye şirketlerinin 2017-2024 yılları arasında toplam 9,7 milyar TL zarar ettiği ve bu nedenle her yıl sermaye artışına gidildiği belirtildi. Sayıştay, mali sürdürülebilirliğin risk altında olduğunu vurguladı.

SINAVSIZ İŞE ALIMLAR Raporda kentin en büyük yatırımı olarak gösterilen Buca Metrosu ihalesiyle ilgili en düşük teklif veren firma yerine ihalenin başka bir firmaya verilmesinin kamu zararına yol açtığını belirterek, "İlgililer hakkında adli süreç başlatılmalıdır" uyarısını yineledi. Rapor, belediye şirketlerinde yönetim zafiyeti bulunduğunu, bazı yöneticilerin mevzuata aykırı şekilde atandığını ortaya koydu. "Görevsiz şube müdürleri" başlıklı bulguda, 13 şube müdürüne fiilen görev verilmediği, üç personelin ise sınavsız biçimde "dalgıç" kadrosuna atandığı tespit edildi. Ayrıca, ehliyetine el konulan şoförlerin başka birimlerde çalıştırılmasının ve çalışan yakınlarının sınavsız işe alınmasını öngören toplu iş sözleşmesi maddelerinin mevzuata aykırı olduğu belirtildi.

KANUNA AYKIRI DEVİR

Raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON A.Ş'nin kentsel dönüşüm projelerinde kooperatiflere yaptığı usulsüz devirleri mercek altına alındı. Kanuna aykırı devir işlemleri, inşaatların süresinde tamamlanmaması ve denetim zafiyeti nedeniyle kamu zararı riski bulunduğu vurgulandı. ESHOT'un, 2019'dan bu yana her yıl zarar ettiği, yalnızca 2022'de gelirgider dengesini sağlayabildiği kaydedildi. 2019-2024 yılları arasında belediyeden ESHOT'a toplam 12,1 milyar TL kaynak aktarıldı, kurumun mevcut gelirleriyle akaryakıt ve personel giderlerini dahi karşılayamayacak durumda olduğu ortaya çıktı. İZENERJİ A.Ş'de ise, ciddi usulsüzlükler ve yönetim zaafları olduğu görüldü. Rapora göre şirket, siber saldırı sonucu 16 bin 222 çalışanın kişisel verilerinin ve ticari sırların çalınmasıyla büyük bir veri ihlali yaşadı.

BİNLERCE KİTAP ATIL KALDI

İZELMAN A.Ş'de de milyonlarca liralık zarar, usulsüz harcamalar ve yönetim hataları tespit edildi. Rapora göre şirket, 2024'te 624 milyon TL zarar etti. Önceki dönem Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tanıtımına ilişkin ifadeler içeren 35 bin 180 kitabın İZELMAN tarafından bastırıldığı, ancak yalnızca bin 680 adedinin satıldığı, 33 bin 500 kitabın depoda atıl beklediği belirtildi. İZDOĞA A.Ş'deki ciddi mali ve idari usulsüzlükler rapora yansıdı. Şirket, usulsüz harcamalar, tahsil edilemeyen alacaklar, vergi ve SGK gecikme cezaları, hatalı personel alımları, mevzuata aykırı ihaleler ve zarar eden iştirakler nedeniyle milyonlarca lira zarara uğradı.