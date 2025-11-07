Havadan iHA, karadan Komandolar arıyor!

İzmir'in Tire ilçesinde, 20 Ekim akşamı çıkan kavgada oğlunu öldürüp, eşini de ağır yaralayan Şerafettin Kaya (63) özel eğitimli jandarma timleri tarafından aranıyor. Katil zanlısının, bölgeyi çok iyi tanıdığından yola çıkan jandarma timleri adeta iğneyle kuyu kazıyor.

DEHŞET GECESİ

Zaman zaman havalanan insansız hava araçları (İHA) ve dronlarla arazi taraması yapan timleri hassas burunlu özel eğitimli köpeklerden de faydalanıyor. Katil zanlısının gündüzleri saklanıp, geceleri ise yörede bol miktarda bulunan kestane ceviz türü meyvelerle beslendiği değerlendiriliyor.

20 Ekim akşamı Dallık köyünde, baba Şerafettin Kaya av tüfeğiyle önce eşi Gülşen Kaya'ya ardından da oğlu Aşkın Kaya'ya peş peşe ateş etmişti. Oğlu Kaya olay yerinde hayatını kaybederk ağır yaralanan eşi Gülşen Kaya kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.