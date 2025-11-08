Sayıştay raporları ortaya çıktı: Atık sular arıtılmadan İzmir Körfezi'nde dökülmüş!

Sayıştay, hazırladığı raporda İZSU aracılığı ile İzmir Körfezi'ne ihaneti de belgelemiş oldu. Raporda, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin mevcut kapasitesinin tesise gelen lağım suyunu arıtmaya yetmediği ve bu nedenle arıtılmamış atık suların İzmir Körfezi'ne deşarj edildiği kaydedildi.

Yapılan denetimde 'yok artık' denilecek bulgulara ulaşıldı. 2000 yılında devreye giren ve 25 yıldır hizmet veren Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin Çevre İzin Belgesi ile geçici faaliyet belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle Çevre Bakanlığının tesise defalarca idari para cezası uyguladığına dikkat çeken denetçi, kent genelindeki arıtma tesislerinden çıkan çamurun da 20 yıldır Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi Arazisinde depolandığını hatırlattı. Bunun özellikle yaz aylarında şehir genelinde pis koku ve çevre kirliliğine yol açtığını ifade eden Sayıştay, bölgedeki çamur stokunun 2.5 milyon metreküpe yaklaştığını belirtti.

SÜREKLİ ATIK SU İZLEME SİSTEMİ ÇALIŞMIYOR

Yapılan denetimlerde çok konuşulacak tespitlere ulaşıldı. Denetçi yaptığı incelemede arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra denize deşarj edilen çıkış suyunun yönetmeliklerde belirlenen standartlara uygun olup olmadığını ölçen Sürekli Atık Su İzleme Sisteminin İZSU'nun işlettiği birçok arıtma tesisinde bozulma, bakım, internet kopukluğu gibi gerekçelerle çalıştırılmadığını, dolayısı ile denize deşarj edilen çıkış suyunun yönetmeliklere uygun olup olmadığının kontrol edilemediğini belirledi.

ARITMA ÇAMURU REHABİLİTE EDİLMELİ

Denetçi ayrıca arıtma tesislerinden çıktıktan sonra bölgede depolanan 2.5 milyon metreküp çamurun bir an önce rehabilitesinin yapılıp bertaraf edilmesini, böylece bölgeden kent geneline yayılan kötü koku sorununun da önüne geçilmesini istedi.

İHTİYAÇ YOKKEN ARAÇ KİRALAMIŞLAR

Sayıştay'ın yaptığı tespitler bunlarla da sınırlı kalmadı. Yapılan incelemede, İZSU'nun envanterinde çalışır durumda yüzlerce hizmet aracı bulunmasına rağmen, bu araçların sahada kullanılmayıp benzer nitelikteki araçların dışarıdan kiralandığı dolayısı ile de kurumun milyonlarca lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı. Denetçi hazırladığı raporda: "İdarenin mülkiyetinde 126 adet damperli kamyon, 20 adet vinçli kamyon, 18 adet su tankeri, 24 adet kurtarıcı monteli kamyon, 41 adet vidanjör, 47 adet kombine kanal açma ekipmanlı aracı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu araçların aylık çalışma km'si incelendiğinde araçların bir kısmının çalıştırılmadığı, çalışan araçların da yapmış olduğu günlük km ortalamalarının çok düşük olduğu görülmüştür. Özellikle vidanjör ile kanal açma ve temizleme araçlarının hemen hemen hiç çalıştırılmadığı ayrıca diğer araçlarında günlük kilometreleri incelendiğinde yine ortalama olarak çok düşük kaldığı tespit edilmiştir. Buna rağmen İdare tarafından bu araçların sahada vereceği hizmetler için üçüncü şahıslardan bu araçlara benzer araçların kiralandığı görülmüştür. İdarenin, mülkiyetinde bulunan araçlarıyla aynı teknik özelliklere sahip hizmet araçlarını ihale yöntemiyle tedarik etmesi kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığını göstermektedir." dendi.

