Çapraz nakille yeniden doğdular

İzmir'de doku ve kan uyumsuzluğu nedeniyle nakil olamayan üç hasta, çapraz nakil yöntemiyle hayata tutundu. Aydınlı İpek Yıldırım (52), Beydağlı İlhan Kaz (53) ve Sergen Çağlı (22), birbirlerinin yakınlarından alınan böbreklerle hayata yeniden merhaba dedi. Üç yıl önce böbrek yetmezliği tanısı konulan İpek Yıldırım'a eşi böbreğini veremeyince, uygun eşleşme Filiz Gürsol'la oldu. Hikmet Yıldırım'ın böbreği İlhan Kaz'a, Nurgül Kaz'ın böbreği de genç hasta Sergen Çağlı'ya nakledildi. 30 kişilik ekip, üç ayrı ameliyathanede 10 saat süren operasyonu başarıyla tamamladı. Ameliyatların ardından İpek Yıldırım "Filiz Hanım'la böbrek kardeşi olduk" dedi. Sergen Çağlı, "Yeniden doğdum" diyerek bağışçılara teşekkür etti. Operasyonu yöneten Prof. Dr. Erhan Tatar ise "Üç aileye yeni bir hayat armağan ettik"