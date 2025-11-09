İzmir'de sarı isyana vatandaş tepkisi: Taksiciler TAG’a karşı eylem yaptı!

İzmir'in Alsancak semtinde internet üzerinden yolcu taşımacılığı hizmeti veren "Tek Araçla Gidelim (TAG)" uygulamasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen taksi şoförleri, eylemleriyle kamuoyunun tepkisini çekti. Çok sayıda taksinin katıldığı kornalı protesto, taksicilerin beklediği desteği bulamamakla kalmadı, sosyal medyada ciddi eleştirilere neden oldu.
'PAHALI HİZMET'
Taksicilerin haksız rekabet olarak gördüğü TAG uygulamasına karşı başlattığı bu eylem, vatandaşların mevcut taksi hizmetlerinden duyduğu genel memnuniyetsizliği açıkça ortaya koydu. Eylemin ardından sosyal medyada paylaşılan yorumlar, protestonun neden halk nezdinde karşılık bulmadığını gözler önüne serdi.
Vatandaşlar, TAG'ı tercih etme nedenlerini ekonomi, hizmet kalitesi ve taksicilerin müşteri seçme tutumu olarak özetledi. Kullanıcılar, taksicilerin "canı istemeyince müşteri almaması," "kısa mesafe" veya "çok trafik var" gibi gerekçelerle yolcuları reddetmesini en büyük şikayet konusu yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Türkiye'de son bir yıl içerisinde taksici sektörünün büyük şehirlerde üzerinde adeta kabus gibi çöken malum firmanın korsan taşımacılığına karşı esnafımızın göstermiş olduğu tepkiyi ifade etmek istiyorum. Denetlemenin caydırıcılığının devam ettirilmesi gerekmektedir; ancak bu sorunun kökten çözümü için yasal bir düzenleme şart. Bu nedenle bir çağrıda bulunduk. Bugün de çalışan şoför arkadaşlarımız, bir bütün olarak hareket etmek zorunda" İfadelerini kullandı.
TAKSİCİLERE KARŞI MESAJLAR
serap_bozaci_75: Canınız istemeyince müşteri almayan mı protesto ediyor hadi oradan
ege_erten35: MARTI TAG destekliyoruz.
Her sektörde olan rekabet takside YOK! Başka firmalarda taksi işi yapabilsin...
yazganercan: Valla devir ekonomi devri yapacak bir şey yok bütçemize göre
leylatekerrr: Martı tagı protesto ediceklerine tarifeyi düşürsünler biraz empati yaa
yalcinberme: Ceza yokmu bunlara ses kirliliğinden?
kursatmithat: Daha ucuza daha kaliteli araçla gidiyorum.
orcunsozen: Taksicinin müşteri seçme hakkı varsa benimde bineceğim aracı seçme hakkım var.
E-ULAŞIM LİSANSI ALDI
Uygulama, geçtiğimiz ay yargı kararlarıyla E-Ulaşım Lisansı alarak yasal zeminini güçlendirdi. Ancak, uygulama korsan taksicilikle mücadele eden otoriteler ve taksi odaları tarafından hala eleştirilmekte ve yer yer cezai yaptırımlarla karşılaşılabilmektedir.