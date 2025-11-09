İzmir'de sarı isyana vatandaş tepkisi: Taksiciler TAG’a karşı eylem yaptı!

Vatandaşlar, TAG'ı tercih etme nedenlerini ekonomi, hizmet kalitesi ve taksicilerin müşteri seçme tutumu olarak özetledi. Kullanıcılar, taksicilerin "canı istemeyince müşteri almaması," "kısa mesafe" veya "çok trafik var" gibi gerekçelerle yolcuları reddetmesini en büyük şikayet konusu yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Türkiye'de son bir yıl içerisinde taksici sektörünün büyük şehirlerde üzerinde adeta kabus gibi çöken malum firmanın korsan taşımacılığına karşı esnafımızın göstermiş olduğu tepkiyi ifade etmek istiyorum. Denetlemenin caydırıcılığının devam ettirilmesi gerekmektedir; ancak bu sorunun kökten çözümü için yasal bir düzenleme şart. Bu nedenle bir çağrıda bulunduk. Bugün de çalışan şoför arkadaşlarımız, bir bütün olarak hareket etmek zorunda" İfadelerini kullandı.