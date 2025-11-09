İZSU uyardı: İzmir'in o ilçelerinde 7 saatlik su kesintisi | 9 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçesinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 9 KASIM PAZAR
BORNOVA YEŞİLÇAM
09.11.2025 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BOSTANLI
09.11.2025 saat 11:11 ile 12:11 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ YENİ
09.11.2025 saat 05:32 ile 12:32 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES BARBAROS, CÜNEYTBEY, GAZİPAŞA, GÖLCÜKLER, KASIMPAŞA, KEMALPAŞA, MİTHATPAŞA
09.11.2025 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN CUMHURİYET, GAZİ
09.11.2025 saat 10:59 ile 14:59 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE BÜYÜKKALE
09.11.2025 saat 08:46 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.