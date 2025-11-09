İZSU uyardı: İzmir'in o ilçelerinde 7 saatlik su kesintisi | 9 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçesinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...