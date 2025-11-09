Küçük Ahmet’e evde özel eğitim

İzmir'de beyin tümörü tanısı nedeniyle kemoterapi tedavisi gören Ahmet Özdemir (6), akranları gibi okula gidemediği için evde eğitimle okuma yazmayı öğreniyor. Masası, sırası, okuma fişleriyle süslenmiş sınıftan farksız odasında eğitim alan Özdemir, "Odam benim sınıfım, burada öğrenmeyi seviyorum" dedi.

OKUMAYI ÖĞRENDİ

İzmir'de yaşayan Zeki ile Ummahan Özdemir çiftinin 2 oğlundan büyüğü olan Ahmet Özdemir'e 2,5 yıl önce beyin tümörü tanısı konuldu. Kemoterapi tedavisi süren Özdemir, geçen yıl Mustafa Kemal İlkokulu'nda ana sınıfına başlarken; doktoru, bu yıl birinci sınıf eğitimini evinde almasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı da Özdemir için öğretmen görevlendirdi. Masası, sırası, kitapları ve okuma fişleriyle sınıf ortamı yaratılan odasında eğitim gören Özdemir, öğretmeninin rehberliğinde düzenli yapılan bireysel dersler ve etkinliklerle okuma yazmayı öğrenmeye başladı. Büyük bir azim ve gayretle eğitimine devam eden Özdemir, "Kitaplardan sayıları öğreniyorum. Okuma yazmayı öğreniyorum. Evde öğrenmeyi, öğretmenimi seviyorum. Odam benim sınıfım, burada öğrenmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.